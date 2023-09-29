Инфляция во Франции в сентябре неожиданно замедлилась до 5,6%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 5,6% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 5,7% в августе. Аналитики ожидали ускорения до 5,9%, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в августе сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца. Этот показатель совпал с ожиданиями экспертов.