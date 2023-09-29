Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Инфляция во Франции в сентябре неожиданно замедлилась до 5,6%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 5,6% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 5,7% в августе. Аналитики ожидали ускорения до 5,9%, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в августе сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца. Этот показатель совпал с ожиданиями экспертов.

Франция инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 89 тыс. человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха

Почти 89 тыс. человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха

Что случилось этой ночью: пятница, 29 сентября

Уолл-стрит выросла в четверг

Уолл-стрит выросла в четверг

Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета

Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета

SpaceX перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Минэнерго США может открыть иностранным наблюдателям свой полигон для испытаний

Вертолет ВМС США подвергся иранскому лазерному облучению в Персидском заливе

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Что произошло за день: четверг, 28 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек

Нагорный Карабах покинули более 76 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });