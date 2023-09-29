В США группа республиканцев планирует отстранение спикера Палаты представителей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группа американских парламентариев-республиканцев правых взглядов разрабатывают план, который предусматривает смещение Кевина Маккарти с должности спикера палаты представителей уже на следующей неделе, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с сутью дела.

По данным собеседников издания, "несколько представителей крайне правой фракции партии сходятся во мнении относительно выдвижения на должность спикера Тома Эммера (конгрессмен от Миннесоты, председатель Национального республиканского комитета Конгресса) в случае удачного смещения Маккарти".

По их мнению, Эммер сможет "эффективнее добиваться выполнения консервативной повестки".

"Люди, знакомые с планами, говорят, что с предложением начать процесс отстранения Маккарти уже в воскресенье может выступить его последовательный противник, республиканец от Флориды Мэтт Гетц, затем состоится голосование, которое будет идти на протяжении 48 часов", - пишет The Washington Post.

"Эммер, по словам двух человек, которые с ним разговаривали, не указал, хочет ли он занять пост спикера или поддержать меры по смещению Маккарти. В то же время в беседе с The Washington Post он сказал: "Я полностью поддерживаю спикера Маккарти. Он это знает, и я это знаю. Меня не интересуют дворцовые интриги".

"Остается неясным, получит ли развитие этот план, или он является простым предупреждением для Маккарти, показывающим всю серьезность недовольства им. Ряд конгрессменов отмечали, что смещение Маккарти неизбежно, и для этого лишь выбирают подходящее время", - пишет The Washington Post.

"Ранее в сентябре, когда пошли слухи о возможных попытках сместить Маккарти с поста спикера, за закрытыми дверями он обратился к противникам со словами: "Вы думаете, я боюсь? Пойдите и сделайте это. Я не боюсь".