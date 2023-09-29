Citi снизил прогноз поставок и прибыли Tesla в III квартале

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Citi ухудшили оценку поставок электромобилей Tesla в третьем квартале до 450 тыс. по сравнению с ранее ожидавшимися 468,5 тыс., сообщает MarketWatch.

Также пересмотрен скорректированный прогноз прибыли компании в расчете на акцию до 78 центов с 81 цента. При этом эксперты подтвердили рекомендацию для акций автопроизводителя на уровне "держать".

Консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, составляет 462 тыс. для продаж и 79 центов для прибыли.

Ранее на этой неделе аналитики Deutsche Bank также понизили прогноз поставок электромобилей в третьем квартале до 440 тыс. с 455 тыс.

Ожидается, что производственные данные за третий квартал Tesla обнародует 2 октября.

Котировки акций автопроизводителя растут на 2,2% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала текущего года взлетела более чем вдвое (до $782 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq вырос почти на 27%.