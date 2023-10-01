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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Эстония закупит у США ракеты ATACMS

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS.

Эстония подписала контракт с Соединенными Штатами на закупку установок HIMARS, ракет и другого снаряжения в декабре прошлого года. Поставки ожидаются в течение 2025 года. В боекомплект также войдут армейские тактические ракеты большой дальности стрельбы ATACMS, сообщил в воскресенье портал ERR.

"Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 километров", - сказал директор государственного Центра оборонных инвестиций Магнус Саар (Magnus Saar).

По данным Washington Post, армия США начнет отказываться от ракет ATACMS производства компании Lockheed Martin уже в этом году. Их заменят высокоточные ударные ракеты PSR дальностью стрельбы до 500 км. Они уже испытаны армией США.

На получение ATACMS рассчитывает и Украина. В настоящее время она использует американские боеприпасы меньшей дальности HIMARS дальностью стрельбы 70 км.

Эстония также закупает ракеты HIMARS и надеется извлечь из опыта Украины некоторые уроки и для себя.

Впервые эстонские артиллеристы провели стрельбы HIMARS на весенних масштабных учениях, в которых приняли участие и американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

Эстония США
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