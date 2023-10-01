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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Сторонники польской оппозиции провели масштабную демонстрацию в Варшаве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Демонстранты, поддерживающие оппозиционную польскую партию "Гражданская платформа", провели масштабную акцию в Варшаве за две недели до парламентских выборов, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие несколько сотен тысяч человек.

"Когда я вижу сотни тысяч ваших улыбающихся лиц, то чувствую, что настал определяющий момент для истории нашей родины", - заявил в начале демонстрации лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября 2023 года.

Опросы показывают, что пока лидируют находящиеся у власти консерваторы из партии "Закон и справедливость". Отстаивающая либеральные взгляды "Гражданская платформа" идет на втором месте и, по некоторым данным, сокращает отставание.

Варшава Польша Дональд Туск Гражданская платформа
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