Полянский заявил, что в ООН не ставится вопрос мирного урегулирования на Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вопрос урегулирования ситуации на Украине путем переговоров никак не ставится на площадке ООН, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится. Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш - ИФ) ранее говорил, что готов быть посредником, если обе стороны будут к этому готовы. Но мы прекрасно знаем, что Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования", - заявил Полянский, отвечая на вопрос издания о вероятности возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

"Более того, чтобы уж совсем сжечь все мосты, президентом (Украины Владимиром - ИФ) Зеленским был принят декрет, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Но все это проецируется и на более низкий уровень, на котором все могло бы обсуждаться. Так что каких-то усилий, реальных предложений по переговорному процессу я не вижу. На площадке ООН никакого диалога на этот счет не ведется", - отметил дипломат.

По его словам, Украина демонстрирует "абсолютную неготовность разговаривать о чем-либо с РФ".

"Поэтому все вынуждены учитывать эту позицию. (Министр иностранных дел РФ - ИФ) Сергей Лавров, когда был здесь, подтвердил, что мы никогда не отказывались от переговоров. При этом пока те концепции переговоров, о которых мы знаем, больше похожи на ультиматумы в отношении России. Естественно, никакой основой для переговоров они быть не могут", - резюмировал Полянский.