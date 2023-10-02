В Индонезии открыли первую в Юго-Восточной Азии высокоскоростную железную дорогу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо на торжественной церемонии открыл железнодорожный путь, по которому будет ходить первый в Юго-Восточной Азии высокоскоростной поезд, сообщает АР. Агентство отмечает, что проект стоимостью $7,3 млн в значительной мере финансировался Китаем.

"Высокоскоростной поезд Джакарта-Бандунг - это первый высокоскоростной поезд в Индонезии, и первый поезд в Юго-Восточной Азии, скорость которого может достигать 350 км/ч", - заявил Видодо.

Протяженность пути составила 142 км, высокоскоростной поезд сократит время в пути между Джакартой и городом Бандунг с 3 часов до 40 минут. Кроме того, ожидается, что использование такого поезда поможет сократить выбросы углерода.

Реализацией проекта занималась компания PT Kereta Cepat Indonesia-China, совместное предприятие индонезийского консорциума четырех государственных компаний и одной из крупнейших строительных компаний Китая China Railway International Co. Ltd.