Некорректное изложение слов чиновника повысило тревожность вокруг поставок газа в Молдавию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Некорректное изложение слов молдавского чиновника повысило тревожность вокруг поставок газа в Молдавию.

Министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости, проходившем на прошлой неделе в Бухаресте заявил, что зависимость Молдавии от российского газа снизилась благодаря евроатлантическим партнерам Кишинева.

"С декабря 2022 года мы уже не закупаем природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями (правобережье Днестра - ИФ), потому что в Республике Молдова также есть часть территории, которую мы не контролируем, сепаратистский регион (Приднестровье - ИФ). Мы не только смогли закупить газ из других источников, мы закупили весь газ полностью на европейском рынке, мы смогли сделать это по более низкой цене, чем формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", - сказал Парликов.

Однако в СМИ появились трактовки, что "Молдовагаз" полностью отказался от российских поставок, что было связано с неверной трактовкой слов Парликова, сказанных на форуме.

Со своей стороны, "Газпром" напомнил, что "Молдовагаз", который с декабря 2022 года направляет весь полученный от "Газпрома" газ в Приднестровье, регулярно направляет в газовый концерн заявки на поставку газа, которые удовлетворяются российской стороной.

"Газпром" получает от компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их", - говорится в сообщении концерна. Газ подается транзитом по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа".

Весь объем российского направляется на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС, где вырабатывается электроэнергия для нужд Приднестровья и Молдавии.

До 2021 года Молдавия закупала газ только у "Газпрома". В настоящее время поставки газа на правый берег Днестра (в Молдавию) обеспечиваются государственной компанией Еnergocom, которая покупает газ на рынке. Она использует платформу товарной биржи Румынии и прямые договоры с компаниями из Польши, Румынии и Болгарии.

Молдавия без учета Приднестровья потребляет около 1,3 млрд кубометров газа в год.

Новости со ссылкой на Парликова журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более что у молдавской стороны есть долги, есть споры относительно размеров этих долгов. Этот диалог должен продолжаться", - сказал Песков журналистам.

"Конечно, нужно разбираться в деталях. Главное, урегулировать все долговые отношения между молдавской стороной и "Газпромом", - добавил он.

"Спотовый рынок очень переменчив. Да, на споте сейчас можно купить газ, который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия", - сказал представитель Кремля.

"Спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, завтра это будет значительно дороже трубного газа. Считать здесь нужно по усредненным показателям в определенной перспективе", - добавил он.

У Пескова также уточнили, как будет осуществляться газоснабжение Приднестровья, если произойдет разрыв отношений между Молдавией и "Газпромом".

"Здесь нужно адресовать этот вопрос в компанию. Очень важно продолжить эти поставки и обеспечить энергоресурсами этот регион. Рекомендую обратиться в сам "Газпром", - заявил пресс-секретарь.