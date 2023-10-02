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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Еврокомиссия и страны ЕС проводят учения по отражению крупномасштабных кибератак

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о начале учений с моделированием крупномасштабных кибератак, которые предстоит "отразить".

"Представители высокого уровня по вопросам кибербезопасности государств-членов ЕС, (Европейской) комиссии и Агентства Европейского союза по сетевой и информационной безопасности (ENISA) участвуют в двухдневных учениях операционного уровня - Blue OLEx 2023 - для тестирования готовности ЕС на случай кризиса, связанного с киберпространством", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Согласно документу, учения проводятся в рамках EU-CyCLONe (Cyber crises liaison organisation network) - сети европейских национальных органов, отвечающих за противодействие киберкризисам.

В Брюсселе объясняют, что сеть EU-CyCLONe призвана дополнять существующие структуры кибербезопасности на уровне ЕС, она способствует реализации плана действий Еврокомиссии по быстрой реакции "в случае крупномасштабного инцидента или кризиса трансграничной кибербезопасности".

Кроме того, участники обсудят "стратегические вопросы киберполитики, в частности, как сформировать последовательную структуру кризисного управления на уровне ЕС", сказано в сообщении ЕК.

ЕК ЕС
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