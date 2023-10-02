Великобритания перебросила в Польшу четыре истребителя "Тайфун"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Великобритания перебросила на польскую авиабазу в Познани четыре истребителя Typhoon для проведения ряда совместных учений с ВВС Польши и другими странами-членами НАТО, сообщили в понедельник Королевские военно-воздушные силы.

Четыре британских истребителя Typhoon и тяжелый военно-транспортный самолет Globemaster C-17 прибыли в Польшу с авиабазы Акротири на Кипре.

В ходе их двухнедельного пребывания в Польше в рамках учений Op Carson британские самолеты проведут совместные учения с истребителями Польши, Италии и Испании. Они будут отрабатывать тактику действий в ближнем бою. В учениях также будут задействованы американские и британские наземные авианаводчики.

Учения проводятся на фоне предстоящей 11-12 октября в Брюсселе встречи министров обороны стран-членов НАТО. Как указали в Лондоне, британский министр обороны Джеймс Хиппи на форуме подчеркнет необходимость сохранения поддержки Украины и продолжения давления на Россию.