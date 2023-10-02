В МИД Молдавии заявили, что безопасность страны зависит от помощи Запада Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил в интервью The Washington Post, что безопасность его страны зависит от западной помощи Украине.

"Продолжение поддержки Украины Западом жизненно важно для обеспечения безопасности Молдавии. Любая помощь, оказанная Украине - военная, экономическая, финансовая, энергетическая, является инвестицией в безопасность, мир и стабильность Молдавии", - сказал Попеску.

По его словам, российская военная спецоперация на Украине, "выходит далеко за пределы страны и имеет глобальные последствия".

"То, что происходит на Украине, уже имеет и будет иметь огромные последствия для глобального влияния США, доверия к США не только в Восточной Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Попеску.

Министр отметил, что ситуация на Украине далека от урегулирования. Он считает, что Соединенным Штатам и Евросоюзу нужно подготовиться к длительному конфликту, "приняв соответствующие меры, такие как увеличение военного производства, изменение маршрутов цепочек поставок продовольствия и повышение энергетической устойчивости".