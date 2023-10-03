Иранские военные начали учения с применением сотен беспилотников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана во вторник начали масштабные военные учения, сообщает агентство "Тасним".

В маневрах задействованы подразделения сухопутных войск, а также ВМС, ВВС и сил противовоздушной обороны.

По словам командующего учениями, контр-адмирала Хабиболы Сайяри, в них используются около 200 различных беспилотников.

Он также указал, что маневры проходят на всей территории страны, а беспилотники запускаются, в частности для осуществления контроля на границах.