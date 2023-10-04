Четыре человека ранены в результате стрельбы в университете в Балтиморе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после стрельбы недалеко от университета Моргана в Балтиморе (штат Мэриленд), сообщают американские СМИ.

Предварительно, четыре человека получили ранения где-то на территории университета, сообщил CNN директор по коммуникациям пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт.

Полиция Балтимора и университет призвали всех, кто находится на территории кампуса, найти укрытие, пишет NBC News.