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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Четыре человека ранены в результате стрельбы в университете в Балтиморе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали после стрельбы недалеко от университета Моргана в Балтиморе (штат Мэриленд), сообщают американские СМИ.

Предварительно, четыре человека получили ранения где-то на территории университета, сообщил CNN директор по коммуникациям пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт.

Полиция Балтимора и университет призвали всех, кто находится на территории кампуса, найти укрытие, пишет NBC News.

США Мэриленд Балтимор
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