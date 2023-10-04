Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на севере Филиппин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Лусонского пролива на севере Филиппин, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 06:35 мск в среду землетрясения находился примерно в 120 - 150 м от северной оконечности острова Далупири (входит в состав архипелага Бабуян), в 178 км севернее города Тугегарао на острове Лусон.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 39,2 км.