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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на севере Филиппин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Лусонского пролива на севере Филиппин, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 06:35 мск в среду землетрясения находился примерно в 120 - 150 м от северной оконечности острова Далупири (входит в состав архипелага Бабуян), в 178 км севернее города Тугегарао на острове Лусон.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 39,2 км.

Филиппины землетрясение
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