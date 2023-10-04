В Швеции преждевременно обнародовали имена претендентов на Нобель по химии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шведская королевская академия наук по ошибке преждевременно отправила пресс-релиз с именами потенциальных лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщают в среду шведские СМИ.

"Нобелевская премия по химии 2023 года присуждается за открытие и исследование квантовых точек - наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства", - приводят шведские СМИ выдержки из письма академии.

В письме указаны имена ученых, которые, как в нем утверждают, будут удостоены Нобелевской премии - это Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов. Все трое работают в США.

Комментируя публикации в шведских СМИ, пресс-секретарь академии наук Ева Невелиус сообщила, что окончательное решение о присуждении Нобелевской премии по химии еще не принято и победитель официально будет объявлен на церемонии, которая пройдет в 12:45 по московскому времени.