Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Белый дом выступил против разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США выступила с заявлением против продолжения программы разработки новой крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

"Администрация решительно выступает против продолжения финансирования программы крылатых ядерных ракет морского базирования с ядерной боеголовкой W80-4 (SLCM-N)", - говорится в заявлении относительно принятой 30 сентября палатой представителей Конгресса резолюции H.R. 4394 о выделении средств на эти цели.

Если такой законопроект будет представлен президенту США, то он заветирует его, подчеркнули в администрации.

Указывается, что в Обзоре ядерной политики президента США на 2022 год сделан вывод, что SLCM-N, которая может быть поставлена в 2030 году, имеет "ограниченную пользу и будет препятствовать инвестициям в другие приоритеты".

Кроме того, развертывание SLCM-N на ударных подводных лодках или надводных кораблях ВМC снизит возможности использования обычных ударных боеприпасов, создаст дополнительную нагрузку на подготовку, техническое обслуживание и операции ВМC, а также может создать дополнительные риски для способности ВМC действовать в ключевых регионах для достижения американских целей по сдерживанию и ведению боевых действий, отметили в администрации.

"Соединенные Штаты обладают достаточными нынешними и планируемыми возможностями для сдерживания ограниченного применения противником ядерного оружия с помощью обычных и ядерных вооружений, в том числе запускаемыми с подлодок баллистических ракет с ядерными боеголовками малой мощности W76-2, нынешними крылатыми ракетами воздушного базирования, ее преемницами (Long Range Standoff), а также самолетами двойного назначения F-35A, которые могут оснащаться ядерными авиабомбами B61-12", - заявили в администрации.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Таиланд продлил срок безвизового пребывания россиян до 60 дней

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Brent торгуется у $90,88 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 4 октября

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

В Венеции 21 человек погиб в результате падения автобуса с эстакады

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });