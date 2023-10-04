Министры ОАЭ и ЕЭК готовы углублять взаимодействие по транспортному коридору "Север - Юг"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры энергетики и инфраструктуры ОАЭ и Евразийской экономической комиссии договорились об углублении взаимодействия по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщила в среду пресс-служба ЕЭК.

"Перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами в вопросах развития грузоперевозок и транспортной инфраструктуры в контексте международного транспортного коридора "Север - Юг" обсудили министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев и министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохамед Аль Мазруи. Двусторонняя встреча прошла 3 октября в г. Абу-Даби в рамках 27-ой Международной выставки и конференции ADIPEC 2023", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны также обсудили вопросы применения современных цифровых решений в области транспорта и логистики, в частности в морских портовых зонах, и наращивание взаимодействия в развитии зеленых технологий и возобновляемых источников энергии.

"Сейчас на евразийском пространстве ускоренными темпами развивается международный транспортный коридор "Север - Юг", и государства-члены Евразийского экономического союза прикладывают большие усилия для реализации инфраструктурных проектов, способных открыть новые торговые пути и возможности для стран Союза", - отметил министр ЕЭК.

По его словам, "страны Союза и перевозчики железнодорожного транспорта заинтересованы в развитии перевозок по коридору "Север - Юг" в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в рамках проекта "Евразийский Агроэкспресс".

"В этом контексте открываются новые возможности для взаимодействия ЕАЭС и ОАЭ, представляющие взаимный интерес", - подчеркнул он.

Сообщается, что "по итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по координации развития инфраструктуры МТК "Север - Юг", обмену опытом в применении современных цифровых решений в сфере логистики, а также в области повышения энергосбережения и энергоэффективности".

ADIPEC 2023 (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference) - крупнейшее мероприятие в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности, проходит в Абу-Даби, ОАЭ, с 1984 года. Организаторами являются Национальная нефтяная компания Абу-Даби, министерство энергетики и Общество инженеров-нефтяников.