CNN сообщил о планах США передать Украине конфискованное иранское оружие

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти США намерены направить Украине иранское оружие и боеприпасы, ранее конфискованные американскими военными на Ближнем Востоке, сообщает в среду CNN со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Этот шаг должен помочь украинским военным, ждущим от США и их союзников новые транши денег и оборудования, легче перенести острейшую нехватку ресурсов ", - отмечает телеканал.

Впоследствии Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило, что 2 октября "американская администрация направила украинским вооруженным силам 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм".

Согласно заявлению командования, ВМС США перехватили этот груз 9 декабря 2022 года – его отправил Корпус Стражей Исламской революции Ирана, и он предназначался повстанцам-хуситам в Йемене. В CENTCOM также утверждали, что эти боеприпасы перешли в собственность властей США по решению Минюста США от 20 июля 2023 года об их конфискации.

Ранее CNN отмечало, что неясно, как США обоснуют юридически передачу Киеву этих военных грузов: так, ООН требует уничтожать или хранить конфискованное контрабандное оружие. Однако администрация США уже не один месяц изучала вопрос, как легальным образом направить Украине такие грузы, складированные на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке.

Ранее американские военные неоднократно заявляли о перехвате судов, перевозившие контрабандой военные грузы из Ирана в Йемен.