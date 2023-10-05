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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-39", сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Сичан в провинции Сычуань в 08:24 по Пекинскому времени (в 03:24 по Москве).

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.

Китай Сычуань Пекин Чанчжэн-2D
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