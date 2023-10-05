Рынок акций США вырос в среду на статданных по рынку труда

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

"Импульс к росту на рынке труда ослабевает в целом ряде отраслей, это касается сферы услуг и производственной сферы, - написал старший экономист LPL Financial Джеффри Роуч. - Это снижает давление, которое испытывает Федрезерв, опасающийся второй волны инфляции".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки девять месяцев подряд.

Акции Intel Corp. подорожали на 0,7% на новости, что компания планирует выделить бизнес в сфере программируемых решений (Programmable Solutions Group, PSG) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года. В следующие 2-3 года Intel намерена вывести PSG на IPO.

Стоимость бумаг Cal-Maine Foods упала на 7,3%. Крупнейший в США производитель и дистрибьютор яиц в первом квартале 2024 финансового года резко сократил чистую прибыль на фоне падения цен на продукцию.

Капитализация Ford Motor снизилась на 0,7%. Компания направила новое предложение профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW). Автопроизводитель не привел конкретных данных относительно предложения по зарплатам, но сообщил, что в результате предлагаемого повышения работники предприятий Ford, представляемые UAW, войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США.

Рыночная стоимость Exxon Mobil упала на 3,7% на фоне резкого снижения цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39% и составил 33129,55 пункта. Лидером роста среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp. и Amgen Inc., подорожавшие на 1,8% и 1,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,81% - до 4263,75 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 1,35% и составил 13236,01 пункта.