Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Доллар США подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного снижается на фоне подешевевшей нефти и превалирующего спроса на валюту над предложением.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,825 руб./$1 (+24,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 13,642 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается в условиях заметно снизившихся цен на нефть, несмотря на то, что они немного корректируются вверх в четверг утром. Также на рубль продолжает давить фундаментальный фактор превалирующего спроса на валюту.

Вместе с тем, участники внутреннего валютного рынка продолжают оценивать заявления российских властей относительно стабилизации курса. Также инвесторы ожидают выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг. Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи 2-5 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $86,39 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,67 за баррель, что на 0,55% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

"Импульс к росту на рынке труда ослабевает в целом ряде отраслей, это касается сферы услуг и производственной сферы, - написал старший экономист LPL Financial Джеффри Роуч. - Это снижает давление, которое испытывает Федрезерв, опасающийся второй волны инфляции".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,46%, гонконгский Hang Seng растет на 0,71%, южнокорейский Kospi - на 0,86%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Фьючерс на американский индекс S&P 500 колеблется, прибавляя 0,05%.