Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в 01:36 по времени Восточного побережья США (в 8:36 по московскому). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 113-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 44-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже 5,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в восьмой раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.