На Тайване почти 200 человек пострадали от тайфуна и сильнейшего за 37 лет ветра

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Почти 200 человек пострадали от удара тайфуна "Коину" на Тайване, передают в четверг азиатские СМИ.

Максимальная скорость порывов ветра достигала 342 км/ч. В Центральном метеорологическом управлении Китая отметили, что это самый высокий показатель, зафиксированный на Тайване с 1986 года, когда организация начала вести наблюдения.

Из-за мощного ветра прервана работа паромных переправ, а также отменены и задержаны внутренние авиарейсы.

В результате стихии повреждены жилые дома. В нескольких районах отменены занятия в школах.

Службы спасения на острове сообщили, что больше всего пострадавших в западных районах, в том числе в городах Тайчжун, Тайнань и Гаосюн. Более 62 тыс. зданий остались без электричества.

Согласно данным местных метеорологических служб, высота волн в прибрежных районах доходила до семи метров.

"Коину" уже второй за этот год тайфун, обрушившийся на Тайвань. В сентябре "Хайкуй" привел к сходу оползней на острове, а также массовой эвакуации и десяткам пострадавшим.