Число заявок на пособие по безработице в США выросло слабее прогноза

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете Министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.