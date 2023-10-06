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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Токио и Вашингтон изучают вопрос ремонта кораблей США на частных верфях в Японии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Токио и Вашингтон изучают вопрос о возможности ремонта и обслуживания кораблей ВМС США на японских коммерческих верфях, чтобы сократить время, затрачиваемое на их возвращение в Соединенные Штаты, сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

"Проведение технического обслуживания, ремонта и перепланировки американских эсминцев и истребителей на территории Японии очень важно в сфере обсуждения вопросов японо-американского оборонного сотрудничества", - цитирует заявление министра, выступившего в институте Хадсона в Вашингтоне, издание Nikkei.

Ранее использовать частные японские верфи для обслуживания американских кораблей в Японии предложил посол США в Токио Рам Эмануэль, пишет газета.

Она отмечает, что в связи с тем, что Пекин обогнал Вашингтон по количеству военных кораблей, "это оказывает давление на военно-морские силы США, и требует найти альтернативу выводу кораблей из строя на месяцы", требуемые для их возвращения для ремонта в Соединенные Штаты.

Nikkei сообщает, что США также предпринимают шаги по использованию для ремонта индийских верфей. В этом году американские ВМС подписали соглашения о капитальном ремонте судов с двумя индийскими верфями - Larsen & Toubro в Ченнаи и Mazagon Dock Shipbuilders в Мумбаи - для проведения ремонта американских кораблей, выполняющих задачи в регионе.

США Япония
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