Песков напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины и никогда не используют в качестве мишени мирные объекты.

"Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о попадании ракеты в населенный пункт Гроза Харьковской области и гибели мирных жителей.