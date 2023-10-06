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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Песков напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины и никогда не используют в качестве мишени мирные объекты.

"Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о попадании ракеты в населенный пункт Гроза Харьковской области и гибели мирных жителей.

Дмитрий Песков Украина Харьковская область
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