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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в пятницу в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. В последний раз - вечером в четверг на полчаса.

Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост Крым
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