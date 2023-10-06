Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в пятницу в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. В последний раз - вечером в четверг на полчаса.

Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.