Космическая компания Stoke Space привлекла $100 млн инвестиций

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американская космическая компания Stoke Space привлекла новые средства в размере $100 млн для разработки полностью многоразовой ракеты под названием Nova, сообщает CNBC.

Раунд инвестиций возглавила Industrious Ventures. В финансировании Stoke Space также приняли участие Университет Мичигана, Toyota Ventures, фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy и другие организации.

По итогам раунда в совет директоров компании вошел Стивен Энджел, возглавляющий аналогичную структуру в Linde Plc, одном из крупнейших в мире инжиниринговых концернов.

Заинтересовавший инвесторов проект Nova позиционируется как надежная многоразовая ракета, по своим возможностям занимающая промежуточное положение между легкой Electron компании Rocket Lab и тяжелой Falcon 9, производимой SpaceX. Как ожидается, Nova сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 5 тыс. кг грузов.

Несколько недель назад Stoke Space осуществила успешный низковысотный пуск другого своего прототипа – Hopper2, оснащенного ракетным двигателем. В дальнейшем планируется доработать аппарат для его запуска на орбиту.

Приоритетом для Stoke Space является возможность продолжать разработки, чтобы как можно скорее выйти на рынок и содействовать развитию коммерческой космонавтики, заявил соучредитель и генеральный директор компании Энди Лапса.

В начале этого года Stoke Space, основанная в 2019 году бывшими сотрудниками Blue Origin и SpaceX, получила разрешение использовать для запусков одну из стартовых площадок на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее, до нынешнего раунда инвестиций, компании удалось привлечь $75 млн.