Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Блинкен заявил главе МИД Турции о необходимости координации действий в Сирии и Ираке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре согласились с необходимостью продолжения борьбы с террористическими угрозами в мире, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что Соединенные Штаты и Турция преследуют общую цель - победить террористические угрозы. Независимо от того, где базируются угрозы - в Сирии, Ираке или где-либо еще, - они подрывают безопасность Соединенных Штатов, Турции и наших союзников", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Блинкен "подчеркнул необходимость координации и устранения конфликтов в этой деятельности".

Как сообщила в пятницу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкое Минобороны, ВВС Турции атаковали на севере Сирии примерно 30 объектов, связанных с "Рабочей партией Курдистана" (РПК) и с "Отрядами народной самообороны" (ОНС).

Кроме того, добавило издание, турецкое правительство направило в парламент законопроект, предусматривающий продление мандата на пребывание военнослужащих Турции в Сирии и Ираке еще на два года, начиная с 30 октября. В кабмине уточнили, что эта мера нужна для противодействия террористическим группировкам, особенно "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Западные СМИ, в свою очередь, сообщили, что в ответ на удары Турцией беспилотниками по районам, возглавляемых курдами, "Сирийские демократические силы" накануне атаковали две базы с турецкими военными.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия организации в горах на севере Ирака.

В Анкаре заявляют, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Госдеп США Энтони Блинкен МИД Турции Хакан Фидан Сирия Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конгрессмены потребовали от Байдена разъяснить стратегию по Украине

Отстраненный спикер палаты представителей Маккарти останется в Конгрессе США

Боррель назвал нерешенным вопрос отмены антииранских санкций в "переходный день СВПД"

Боррель назвал нерешенным вопрос отмены антииранских санкций в "переходный день СВПД"

Байден выразил готовность работать с любым новым спикером Палаты представителей

Байден выразил готовность работать с любым новым спикером Палаты представителей

США высылают двух дипломатов российского посольства

Шарль Мишель назвал 2030 год ориентировочным сроком для расширения ЕС

Шарль Мишель назвал 2030 год ориентировочным сроком для расширения ЕС

Минюст США и SEC ведут расследование в отношении Freedom Holding

Что произошло за день: пятница, 6 октября

Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается

Истребитель МиГ-31 поднимался в воздух из-за самолета "Посейдон" ВМС США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });