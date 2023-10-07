Блинкен заявил главе МИД Турции о необходимости координации действий в Сирии и Ираке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре согласились с необходимостью продолжения борьбы с террористическими угрозами в мире, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что Соединенные Штаты и Турция преследуют общую цель - победить террористические угрозы. Независимо от того, где базируются угрозы - в Сирии, Ираке или где-либо еще, - они подрывают безопасность Соединенных Штатов, Турции и наших союзников", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Блинкен "подчеркнул необходимость координации и устранения конфликтов в этой деятельности".

Как сообщила в пятницу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на турецкое Минобороны, ВВС Турции атаковали на севере Сирии примерно 30 объектов, связанных с "Рабочей партией Курдистана" (РПК) и с "Отрядами народной самообороны" (ОНС).

Кроме того, добавило издание, турецкое правительство направило в парламент законопроект, предусматривающий продление мандата на пребывание военнослужащих Турции в Сирии и Ираке еще на два года, начиная с 30 октября. В кабмине уточнили, что эта мера нужна для противодействия террористическим группировкам, особенно "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Западные СМИ, в свою очередь, сообщили, что в ответ на удары Турцией беспилотниками по районам, возглавляемых курдами, "Сирийские демократические силы" накануне атаковали две базы с турецкими военными.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия организации в горах на севере Ирака.

В Анкаре заявляют, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.