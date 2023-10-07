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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

В Южной Корее назначены новые министры обороны и культуры

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель одобрил назначение Шин Вон Сика новым министром обороны, а Ю Ин Чона новым министром культуры страны, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на президентскую администрацию.

Шин Вон Сик - бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил, его кандидатура на пост министра была выдвинута президентом в сентябре.

Ю Ин Чон занимал пост специального советника президента по культуре и спорту.

Южная Корея
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