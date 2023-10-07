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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 150 человек

Число жертв атак ХАМАС в Израиле превысило 150 человек
Фото: Matan Golan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число жертв атак ХАМАС по Израилю превысило 150 человек, сообщают израильские СМИ.

В Минздраве страны сообщают о 1 104 получивших ранения в результате ракетных атак и нападений боевиков ХАМАС, проникших на территорию Израиля. Среди пострадавших есть как военнослужащие, так и мирные жители.

Ожидается, что число жертв продолжит расти.

Издание The Times of Israel также отмечает, что на юге страны все еще есть 22 "активные" зоны, в которых находятся боевики ХАМАС.

7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения.

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Хроника Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль сектор Газа
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