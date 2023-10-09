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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Фонд инвестора Пельца кратно нарастил долю в Disney и претендует на места в СД

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пельца с конца второго квартала нарастил долю в американской Walt Disney Co. до более чем 30 млн акций с порядка 6,4 млн, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость пакета Trian превышает $2,5 млрд. По данным информированных источников газеты, фонд планирует запросить несколько мест в совете директоров Disney, в том числе для Пельца.

Если компания откажет ему в этих местах, Trian может выдвинуть кандидатов на голосование в ходе годового собрания акционеров весной 2024 года. Кандидатов можно будет номинировать с 5 декабря по 4 января.

В начале этого года Пельц уже пытался получить место в совете директоров Disney, однако в феврале после объявления ею плана реорганизации органа отозвал свою кандидатуру.

Trian считает акции Disney значительно недооцененными, а ее совет директоров - недостаточно сфокусированным и отвечающим интересам акционеров, говорят источники WSJ.

Компания ранее заявляла, что постоянно обновляет состав совета, а ее внимание сосредоточено на кандидатах с опытом работы в отрасли, тогда как Пельц не понимает медиа-бизнес.

Disney Walt Disney Нельсон Пельц
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