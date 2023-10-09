В США планирует взыскать с американцев ошибочно начисленные соцвыплаты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Управление социального обеспечения США (SSA) рассматривает возможность взыскания с получателей помощи ошибочно перечисленных средств по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, сообщает MarketWatch.

Ежегодные адресные выплаты SSA охватывают 71 млн человек и составляют в общей сложности $1,4 трлн. Часть этой суммы направляется получателям в силу различного рода ошибок и приводит к перерасходу бюджетных средств.

В 2022 фингоду SSA взыскала с граждан $4,7 млрд необоснованно начисленных выплат, однако на текущий момент некомпенсированные избыточные расходы за все время по-прежнему остаются высокими и составляют $21,6 млрд.

Для решения этой проблемы и повышения качества обслуживания получателей помощи будет создана специальная группа, которая займется пересмотром политики органа в области финансовой поддержки населения, заявила исполняющая обязанности главы SSA Килоло Киджакази.

Размер переплаты относительно общей суммы субсидий составляет 0,5% для базовых и 8% для дополнительных социальных выплат соответственно, отмечается в заявлении органа.

Меры финансовой поддержки имеют существенное значение для большинства американцев. Так, по данным SSA, половина жителей страны в возрасте 65 лет и старше проживает в домохозяйствах, доход которых не менее чем на 50% состоит из социальных пособий. При этом в случае с 25% пожилых людей эта доля еще выше и достигает 90%.

С учетом значительной зависимости отдельных групп населения от регулярных выплат некоторые граждане могут оказаться не в состоянии вернуть полученные ранее средства. В этом случае SSA законодательно уполномочена не взыскивать ошибочно перечисленные пособия.

Вместе с тем предусмотренные законом исключения сами по себе не устраняют проблему переплат. "Правительство должно принять меры для исправления сложившейся ситуации", - считает глава комитета Сената по социальному обеспечению Шеррод Браун.