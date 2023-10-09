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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Поставки ПК в мире в III квартале сократились на 7,6% до 68 млн штук

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2023 года уменьшились на 7,6% относительно того же периода прошлого года – до 68,2 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Большинство крупнейших производителей сократили поставки ПК, причем темпы падения были двузначными. Сильное сокращение продаж американской Apple Inc. обусловлено высокой базой сравнения, поскольку компания в третьем квартале прошлого года резко увеличила производство после его приостановки ранее из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

Между тем повышение поставок HP Inc. связано с нормализацией запасов продукции на складах.

Хотя аналитики IDC указывают на наличие проблем в отрасли, они ожидают "медленное восстановление, поскольку цикл обновления устройств и прекращение поддержки Windows 10 помогут увеличить продажи во втором полугодии 2024 года и далее", говорится в пресс-релизе.

"Генеративный ИИ может стать переломным моментом для индустрии ПК, - полагает вице-президент подразделения устройств и дисплеев IDC Линь Хуан. - Хотя варианты его использования еще не полностью сформулированы, интерес к этой категории уже высок. Компьютеры с искусственным интеллектом обещают организациям возможность персонализировать пользовательский опыт на более глубоком уровне, сохраняя при этом конфиденциальность данных. По мере увеличения числа таких устройств в следующем году, мы ожидаем значительного повышения цен".

IDC Apple HP
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