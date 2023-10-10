Белый дом рассматривает объединение помощи Израилю и Украине в один запрос в Конгресс

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Белый дом рассматривает возможность присоединения финансирования Украины к запросу о срочной помощи Израилю, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, "это увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей".

"Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он сдерживает крайне правых, которые твердо выступают против увеличения помощи Украине, но решительно поддерживают помощь Израилю", - говорится в публикации.

Увязка двух пакетов помощи "может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю", считают источники The Washington Post.

Газета пишет, что "сейчас регион готовится к мощному израильскому вторжению в Газу". Накануне газета писала, что в администрации президента США Джо Байдена полагают, что Израиль может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов. В связи с этим израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными просьбами, включая пополнение запасов ракет-перехватчиков "Железный купол", бомб малого диаметра, различных боеприпасов для пулеметов и усиление сотрудничества в области обмена разведданными, связанными с потенциальной военной деятельностью на юге Ливана.

Издание предупреждает, что объединение запросов на военную помощь Украине и Израилю может усилить нагрузку на запасы США, поскольку они поддерживают две страны одновременно. Кроме того, просьба Израиля о поставке 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядах, в частности, "может вызвать раздражение среди сторонников Украины, поскольку этот боеприпас находится в дефиците и крайне необходим Киеву".

В то же время, отмечает газета, "никаких окончательных решений об объединении запросов принято еще не было".