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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в ночь на вторник

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета "Таймс оф Израэл".

В частности, целями ударов стали склад оружия в мечети, квартира, используемая силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, имеющая военное значение.

Всего с субботы Израиль поразил 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели, отмечается в сообщении.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагар сообщил, что военные восстановили контроль над границей с Газой после того, как террористы ХАМАС взорвали участки пограничного заграждения в субботу утром.

"За последний день ни один террорист не проник через заграждение", - сказал он журналистами.

Газета напоминает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что реакция Израиля на нападение боевиков ХАМАС отразится "на нескольких поколениях".

В то же время, как сообщил телеканал "Аль-Джазира", палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в израильских Дженине и Наблусе на Западном берегу.

Израильские СМИ сообщают, о том, что сирены, предупреждающие о ракетных ударах, звучали ночью в ряде населенных пунктов на юге Израиля.

Израиль сектор Газа
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