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Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями
Забастовка Гильдии сценаристов США в Калифорнии
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Члены Гильдии сценаристов США (WGA) проголосовали за принятие проекта соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), достигнутого ранее после пяти месяцев забастовок, сообщает MarketWatch.

Из 8 525 членов WGA 99% одобрили условия сделки с представляющим киностудии AMPTP, говорится в заявлении профсоюза сценаристов.

Соглашение предусматривает значительные позитивные изменения в таких вопросах, как оплата труда, рабочая нагрузка и контроль над использованием искусственного интеллекта в индустрии.

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"Вместе мы смогли добиться того, что многие считали невозможным еще полгода назад", - сказала представитель профсоюза сценаристов Мередит Стим.

В AMPTP, в свою очередь, поздравили WGA с итогами голосования, отметив, что итоговое соглашение, закрепляющее ряд мер по защите интересов сценаристов, представляет собой значимое достижение. Возвращение бастующих сотрудников к работе - это существенный прогресс для всей отрасли, также добавили в объединении киностудий.

Срок действия нового контракта сценаристов истекает 1 мая 2026 года, через три года с момента объявления забастовки.

Тем временем актеры Голливуда продолжают начатую в июле акцию протеста и рассчитывают добиться выполнения своих требований в ходе переговоров с работодателями.

Ранее представители WGA призвали киностудии к соглашению с актерами и заявили, что члены профсоюза сценаристов намерены проводить пикеты вместе с ними до тех пор, пока такое соглашение не будет достигнуто.

США WGA
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