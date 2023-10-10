Объем золота в ETF в сентябре сократился еще на 59 т

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2023 года потеряли еще $3,2 млрд, что соответствует 58,9 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

По мнению WGC, драйвером оттока инвестиций на западных рынках стали нарастающие ожидания инвесторов, что ставки надолго останутся высокими.

На конец сентября объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 281,7 тонны на $197,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: