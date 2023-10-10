Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Объем золота в ETF в сентябре сократился еще на 59 т

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2023 года потеряли еще $3,2 млрд, что соответствует 58,9 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

По мнению WGC, драйвером оттока инвестиций на западных рынках стали нарастающие ожидания инвесторов, что ставки надолго останутся высокими.

На конец сентября объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 281,7 тонны на $197,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Сентябрь, $ млн Сентябрь, т Январь-сентябрь, $ млн Январь- сентябрь, т
Северная Америка -2 141,6 -35,3 -4 254,3 -76,0
Европа -1 354,7 -28,2 -7 184,5 -124,0
Азия 298,9 4,6 906,5 13,7
другие регионы 0,1 0,0 -140,3 -2,8
Итого -3 197,2 -58,9 -10 672,5 -189,0
World Gold Council золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции

Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер Ирака предупредил о возможном разрушении сектора Газа из-за эскалации

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Китай планирует привлечь средства на новые стимулы за счет допвыпуска госбумаг

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Франция начала вывод своего воинского контингента из Нигера

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Франция высказалась за продолжение помощи ЕС палестинскому населению

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });