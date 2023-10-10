ЕС и страны Персидского залива призвали защитить мирных жителей Израиля и сектора Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совместный совет Евросоюз - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выразил глубокую обеспокоенность событиями в Израиле и секторе Газа и осудил все нападения на гражданское население.

Совет "призвал к защите гражданского населения, напомнив сторонам об их обязательствах согласно универсальным принципам международного гуманитарного права", говорится в заявлении сопредседателей совместного совета, опубликованном в Брюсселе.

Участники встречи также призвали "к сдержанности, освобождению заложников и предоставлению доступа к пище, воде и лекарствам в соответствии с международным гуманитарным правом, подчеркнув острую необходимость политического решения кризиса, чтобы избежать повторения этого порочного круга насилия", отмечается в документе.

В нем сказано, что министры стран ЕС и Персидского залива договорились продолжить консультации и взаимодействие.

Совместный совет "призвал прекратить все акты насилия и любые односторонние меры и поддержал усилия Саудовской Аравии, Европейского союза и Лиги арабских государств по оживлению ближневосточного мирного процесса в сотрудничестве с Египтом и Иорданией, чтобы помочь положить конец насилию и начать путь к миру и безопасности".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность решению, основанному на создании двух государств, безопасно живущих бок о бок на основе границ 1967 года, согласно арабской мирной инициативе и всем соответствующим резолюциям ООН". Они высказались за сохранение статус-кво исторических и религиозных святых мест в Иерусалиме и справедливое урегулирование для беженцев.

В документе подчеркивается "важность постоянной финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Палестинской администрации, а также удовлетворения гуманитарных потребностей и потребностей развития на оккупированной палестинской территории".

Совет заседал в столице Омана Маскате.