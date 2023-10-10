Глава Еврокомиссии осудила "возможное умышленное повреждение" газопровода Balticconnector

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен распространила вечером во вторник заявление, в котором осудила предположительно "умышленные повреждения газопровода" Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией.

"Я решительно осуждаю любые акты преднамеренного разрушения критически важной инфраструктуры. Наши трубопроводы и подводные кабели соединяют граждан и компании по всей Европе и с остальным миром. Они являются жизненно важными для финансовых рынков и мировой торговли. Это второй случай повреждения такой критической инфраструктуры чуть более чем за год", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе.

Глава ЕК сообщила, что обсуждала расследование происшествия с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, а также поинтересовалась оценкой ситуации главой правительства Эстонии Каей Каллас.

"Продолжающееся расследование основано на предположении о возможном умышленном действии", - отметила фон дер Ляйен.

Она заявила о "полной солидарности с Финляндией и Эстонией".

"Я заверила премьер-министров Финляндии и Эстонии, что Европейская комиссия продолжит сотрудничать с государствами-членами и НАТО в целях повышения устойчивости к угрозам нашей критически важной инфраструктуры", - подчеркнула председатель ЕК в своем заявлении.

8 октября оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering зафиксировали необычное падение давления в морском газопроводе. В настоящее время клапаны на магистрали закрыты со стороны обоих государств, утечка остановлена.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод начал работу в 2020 году.