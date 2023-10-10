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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыт, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии во вторник.

"Движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено с 22:50 мск 10 октября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Армения Северная Осетия Владикавказ
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