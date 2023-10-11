Глава Минэкономразвития Решетников выступит с докладом в Госдуме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду планирует выступить в Госдуме с докладом "О мерах по обеспечению социально-экономического развития в текущих условиях", следует из повестки парламента.

В рамках "правительственного часа" также запланировано выступление аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева, председателя думского комитета по контролю Олега Морозова, председателя думского комитета по экономической политике Максима Топилина.

Как сообщалось, сейчас на рассмотрении в парламенте находится проект федерального бюджета на 2024-2026 гг., который был сверстан на основе прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.