Фондовые индексы США выросли на заявлениях представителей Федрезерва

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки.

Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

"Наша политика явно является ограничительной - экономика США явно ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится", - приводит слова Бостика Market Watch.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

"Фондовый рынок США поднялся благодаря заявлениям сразу нескольких представителей ФРС, убедивших трейдеров в том, что подъем ставки завершен, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Поддержку рынку также оказала информация о возможном принятии Китаем дополнительных мер для стимулирования экономического роста".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что власти КНР обсуждают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста.

Это сообщение поддержало бумаги китайских компаний, торгующиеся в США. Стоимость ADR Alibaba Group Holding Ltd. поднялась на 2,7%, JD.com Inc. - на 3,6%, Baidu Inc. - на 0,8%.

Акции PepsiCo Inc. подорожали на 1,9% по итогам торгов во вторник. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 14%, выручку - на 7%. Скорректированная прибыль и выручка PepsiCo превзошли прогнозы рынка. Кроме того, компания улучшила прогноз чистой прибыли в расчете на акцию без учета колебаний валютных курсов на весь 2023 фингод.

Капитализация производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличилась на 4,6%. Аналитики UBS рекомендовали инвесторам "покупать" акции Rivian, отметив улучшение перспектив компании, в том числе, в плане объемов производства.

Стоимость бумаг гостиничной сети Hyatt Hotels Corp. подскочила на 6% на информации о том, что акции компании будут включены в расчет фондового индекса S&P MidCap 400 с 12 октября.

Цена акций Honeywell International Inc. опустилась на 0,1% к закрытию сессии. Компания сообщила во вторник о намерении реорганизовать бизнес, разбив его на четыре новых сегмента.

Котировки бумаг компаний оборонного сектора, резко поднявшиеся в понедельник в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, снизились во вторник. Стоимость акций Northrop Grumman Corp. опустилась на 1,4%, Lockheed Martin Corp. - на 0,3%, General Dynamics Corp. - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 134,65 пункта (0,4%) и составил 33739,3 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 22,58 пункта (0,52%) - до 4358,24 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 78,6 пункта (0,58%) и составил 13562,84 пункта.