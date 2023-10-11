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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

LG Energy в III квартале увеличил операционную прибыль на 40%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. в третьем квартале увеличил операционную прибыль на 40% относительно того же периода прошлого года – до 731,2 млрд вон ($550 млн), сообщается в предварительной отчетности компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали ее на уровне 649,7 млрд вон. Респонденты FnGuide прогнозировали 675 млрд вон.

Выручка компании, по предварительным оценкам, выросла на 7,5% и составила 8,224 трлн вон.

Улучшение финансовых показателей обусловлено хорошими продажами аккумуляторов на американском рынке, а также ожидаемыми налоговыми вычетами в США.

LG Energy планирует опубликовать окончательную отчетность за третий квартал 25 октября.

Котировки акций LG Energy взлетели на 7,3% по итогам торгов в Сеуле в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 13% (до 108,6 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi поднялся на 9,6%.

LG Energy, выделенная из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, является вторым по величине производителем аккумуляторов в мире. Компания занимает на глобальном рынке долю в 16,5% и уступает только китайской Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).

В настоящее время LG Energy эксплуатирует и строит в Северной Америке два завода самостоятельно и шесть в сотрудничестве с другими компаниями. К 2026 году производственные мощности LG Energy достигнут 300 ГВт.ч в год, что достаточно для выпуска около 4,1 млн электромобилей.

LG Energy
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