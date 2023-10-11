Red Wings до 16 октября будет выполнять "вывозной" рейс из Тель-Авива в Москву

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings назначила специальный "вывозной" рейс из Тель-Авива в Москву, он будет выполняться с 11 по 16 октября. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан РФ и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс по маршруту Тель-Авив – Москва (аэропорт "Жуковский") с технической остановкой в аэропорте Махачкалы", - сказал представитель.

Номер спецрейса – WZ028, он будет выполняться с расчетным временем вылета в 14:00 по местному времени. Билеты на рейс в направлении Тель-Авива продаваться не будут, то есть самолеты будут прибывать в Израиль без пассажиров на борту.

Остальные регулярные рейсы Red Wings в Тель-Авив будут выполняться в обычном режиме, с пассажирами на борту в обе стороны, пояснили в компании.