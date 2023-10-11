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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Сеть магазинов Family Dollar отзовет десятки товаров P&G, Bayer и J&J в США

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть магазинов Family Dollar, принадлежащая дискаунт-ритейлеру Dollar Tree, отзывает несколько десятков товаров медицинского назначения, произведенных P&G, Bayer и J&J, из-за неправильных условий хранения, сообщает MarketWatch.

Продукция, которую планируется изъять из магазинов, хранилась на складах при температуре, не соответствующей требованиям, и была поставлена в некоторые торговые точки сети в период с 1 июня по 21 сентября текущего года в результате ошибки, отмечается в заявлении на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отзыву подлежат товары под брендами Crest, Vicks и Pepto Bismol компании Procter & Gamble Co., а также Colgate от Colgate-Palmolive Co., Tylenol и Listerine от Johnson & Johnson и Aleve от Bayer. Соответствующая продукция продавалась в магазинах Family Dollar в 23 штатах.

Акции материнской компании Dollar Tree прибавили в цене 3,3% по итогам торгов днем ранее. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 23,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 29,6%.

США Family Dollar P&G Bayer J&J
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