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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Эрдоган обещал усилить авиаудары по враждебным Турции силам в Ираке и Сирии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Анкара будет наращивать интенсивность воздушных операций на севере Ирака и в Сирии против сил, представляющих опасность для Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не дадим передышки террористам, которые готовятся атаковать Турцию из своих укрытий на севере Ирака и в Сирии", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Кроме того, Эрдоган заявил, что на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта Анкара не считает оправданными какие-либо действия против гражданского населения с обеих сторон. Президент выразил готовность посредничать в возможных переговорах между Израилем и движением ХАМАС для скорейшего урегулирования конфликта. Помимо того, Эрдоган призвал не перекрывать каналы поставки гуманитарной помощи палестинцам.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение. После этого в Турции в рамках мер против РПК прошли массовые задержания. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака.

В Анкаре заявляют, что инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия РПК
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