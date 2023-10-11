Китай разместит юаневые бонды в Гонконге на $3,6 млрд в IV квартале

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Китай в этом году, вероятно, продаст рекордный объем юаневых гособлигаций в Гонконге, что, как ожидается, поможет властям страны поддержать слабеющую нацвалюту.

В четвертом квартале министерство финансов КНР намерено разместить бонды на 26 млрд юаней ($3,6 млрд). Первая порция бондов – на сумму 16 млрд юаней – будет размещена 25 октября, сообщает китайское издание "Синьхуа" со ссылкой на информацию Минфина.

В этом году Минфин дважды размещал юаневые госбумаги в Гонконге.

Общий объем выпуска юаневых гособлигаций в Гонконге, с учетом объявленных на текущий квартал планов, в 2023 году составит 55 млрд юаней, что является рекордом.