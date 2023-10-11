В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по цифровым технологиям Тьерри Бретон предупредил владельца группы Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга о недопустимости распространения ложной информации на ее платформах и дал ему 24 часа, чтобы сообщить о мерах по исправлению ситуации.

"Нам стало известно о значительном количестве дипфейков и манипулируемого контента, которые распространялись на ваших платформах, и некоторое из этого до сих пор появляется в интернете", - цитирует бельгийское радио RTBF обращение Бретона к Цукербергу, опубликованное в среду.

Это предупреждение касается публикаций о последствиях нападений террористов ХАМАС на Израиль и дезинформации в контексте подготовки к предстоящим в странах ЕС выборам, отмечается в сообщении.

Бретон напомнил об обязательствах по модерированию публикаций и удалению нелегального контента, которые вытекают из нового европейского закона о цифровых услугах (DSA). Он вступил в силу в конце августа.

"После террористических нападений группировки ХАМАС на Израиль мы наблюдаем рост незаконного контента и дезинформации, распространяемой в ЕС через определенные платформы. Прошу вас быть очень бдительными и обеспечить строгое соблюдение норм закона о цифровых услугах", - написал Бретон.

Он подчеркнул "необходимость быстрых, тщательных и объективных действий после уведомлений о незаконном в ЕС контенте".

К незаконному контенту, наводнившему в эти дни социальные сети, законодательство ЕС относит также прославление террора и насилия, демонстрацию сцен крайней жестокости, мучений, унижения и смерти.

Днем ранее Бретон направил аналогичное предупреждение владельцу группы X (ранее Twitter) Илону Маску.