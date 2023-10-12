МЭА слегка повысило оценку роста спроса на нефть в мире до 2,25 млн б/с

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,243 млн б/с.

Аналитики организации повысили оценку спроса в 2022 году – на 27 тыс. б/с, до 99,6 млн б/с, в 2023 году – на 37 тыс. б/с до 101,85 млн б/с.

Эксперты агентства понизили прогноз спроса в первом квартале 2023 года - на 10 тыс. б/с, до 100,38 млн б/с, но повысили на все последующие: на второй - на 50 тыс. б/с, до 101,76 млн б/с, на третий - на 20 тыс. б/с, до 102,66 млн б/с, на четвертый - на 90 тыс. б/с, до 102,58 млн б/с.

Основными драйверами роста спроса на нефть, напоминает МЭА, остаются страны не-ОЭСР, особенно Китай, на которые придется 97% и 77% прироста соответственно. Основной вклад в увеличение показателя по-прежнему вносит рост потребления авиакеросина и нефтехимического сырья.

При этом прогноз роста спроса на нефть в следующем году был снижен с 994 тыс. б/с в предыдущем отчете до 880 тыс. б/с. Агентство ожидает, что в 2024 году спрос на нефть составит 102,73 млн б/с против 102,81 млн б/с месяцем ранее.

"Более суровые экономические условия и продолжающийся прогресс в области энергоэффективности будут оказывать давление на потребление нефти", - подчеркивают в МЭА.

Мировые коммерческие запасы нефти в августе снизились на 63,9 млн баррелей - до минимума последних 10 месяцев. Снижение обусловлено сокращением запасов в танкерах на 40,6 млн барр. Запасы в странах не-ОЭСР снизились на 19,7 млн барр., в странах ОЭСР - на 3,5 млн барр.

"По данным Kpler, мировой морской экспорт сырой нефти упал на 1,6 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку Саудовская Аравия полностью реализовала дополнительное сокращение поставок в 1 млн б/с. В результате мировые запасы сырой нефти упали на огромные 102,3 млн барр. - до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2017 года", - подчеркивают в агентстве.

Промышленные резервы в странах ОЭСР в августе снизились на 6,5 млн баррелей, до 2,816 млрд баррелей. Это на 105,3 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. При этом предварительные данные за сентябрь свидетельствуют об увеличении запасов на 11,8 млн баррелей.